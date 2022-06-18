Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik - Son Dakika
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

18.06.2022 22:35
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Portekiz'de düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyor, büyük emek ve gayretle ülkemizi temsil eden millilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi ve madalya kazanan milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Koral Berkin Kutlu'nun fotoğraflarına da yer verdi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şampiyonası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik - Son Dakika
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