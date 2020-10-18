Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor

"Muhalefet milletimizden olabildiğince uzak duruyor"

"Muhalefet milletten uzak duruyor. Kapalı kapılar ardında siyaset yapmak kolay. Siyasetin gerçek er meydanı 81 vilayetimizin tamamıdır. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor."

"Darbeciler uçakları ile silahları ile üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. Türkiye'nin yönetim sistemini tarihinde ilk defa demokratik yollarla değiştirirken milletimiz yanımızdaydı. Biz hayatımızı milletimize hizmete adadık. Milletimiz de bizi yalnız bırakmadı. Her platforma hakkımızı savunurken milletimiz hep yanımızdaydı."