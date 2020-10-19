Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeciler uçakları ile silahları ile üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeciler uçakları ile silahları ile üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. Türkiye'nin yönetim sistemini tarihinde ilk defa demokratik yollarla değiştirirken milletimiz yanımızdaydı. Biz hayatımızı milletimize hizmete adadık. Milletimiz de bizi yalnız bırakmadı. Her platforma hakkımızı savunurken milletimiz hep yanımızdaydı." - ŞIRNAK