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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3) - Son Dakika

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3)

25.09.2021 19:14
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3), System.String[]

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı çok çirkin bir kampanya sürdürüldüğünü belirterek, "Ülkemizde iktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran, neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı çok çirkin bir kampanya sürdürüldüğünü belirterek, "Ülkemizde iktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran, neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız." dedi.

Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, milletin her kriz ve kaos döneminin ardından demokratik ve ekonomik geri kalmışlığı kader haline getirmeye çalışanlara karşı istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Hükümete gelişlerinin de işte böyle bir iradenin tezahürü olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hamdolsun, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tesis ettiğimiz istikrar ve güven iklimi sayesinde, ülkemiz Cumhuriyet tarihinin tamamında gerçekleşen katbekat fazlasıyla eser ve hizmete bu dönemde kavuştu. Sosyal destek politikalarımız ve uygulamalarımız da bu başarının önemli bir parçasıdır. Elbette dünya değiştikçe, ülkemiz geliştikçe bilhassa gençlerimizin beklentileri ve ihtiyaçları farklılaştıkça biz de kendimizi buna göre güncelliyoruz. Dünkü Türkiye'nin ihtiyacı kimseyi aç ve açıkta bırakmamaktı. Bugünkü Türkiye'nin ihtiyacı herkese arzu ettiği standartta hayatını sürdürebileceği imkanları sağlamaktır. Artık sadece başımızı sokacak bir çatıya sahip olmanın değil, mimarisiyle, inşaat kalitesiyle, eşyasıyla, çevre düzeniyle güzel bir evde yaşamanın peşindeyiz."

Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı çok çirkin bir kampanya sürdürüldüğüne de değinen Erdoğan, "Ülkemizde iktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran, neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız ve bunu görmeden maalesef yalan yanlış, hiç ilgisi, alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak 'Türkiye'de şu anda yurt yokmuş' diye bu tür böyle yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz. Hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada ve bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarımızda 2, bilemedin 3 kişilik kapasite ile biz öğrencilerimizi ağırlıyoruz." diye konuştu.

"84 milyonun tamamını güvenli, huzurlu, müreffeh bir ülkede yaşayan mutlu bireyler haline getireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karnını doyurabileceği ekmeğe muhtaç olmak, fakirlik ölçüsü olmaktan çıktı. Artık insan gibi yaşamak dediğimiz imkanlara sahip olmayanlar kendini fakir hissediyor. Öyleyse bize düşen görev, milletimizi bu yeni standartlara göre hayatını sürdürebileceği imkanlara kavuşturmaktır." dedi.

Sosyal destek programlarının da aynı anlayışla yenilendiğini ve geliştirildiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Özellikle aile kurumuna büyük önem veriyoruz. Yaşlılara, çocuklara, engellilere, kadınlara verdiğimiz desteğin gerisinde aile kurumunu güçlü bir şekilde ayakta tutma hedefidir. İnşallah hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek 84 milyonun tamamını güvenli, huzurlu, müreffeh bir ülkede yaşayan mutlu bireyler haline getireceğiz."

Erdoğan, devletler gibi milletlerin de gelenekleriyle, kültürleriyle, bunların somutlaşmış hali olan kurumlarıyla yaşadığını dile getirerek, "Biz, binlerce yıllık kurum kültürümüzle dünyaya ilham olmuş bir ülkeyiz. Yaşadığımız coğrafyada ilk çağlarından beri hep insanlığın birikimlerine ev sahipliği yaptık." ifadelerini kullandı.

Şu anda 1000 kişi yatak kapasiteli böyle bir yurt binasına sahip olacaklarını kaydeden Erdoğan, bugün burada köklü kurumda olmaktan, tamamlanan yatırımların, başlayacak projelerin heyecanını paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yapacakları yurt ve kültürel tesislerle inşa edilecek Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin hayırlı olmasını temenni etti.

Notlar -

Açılış töreni Hafız Ramazan Demirkan'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Darülaceze sakinleri Ali Karcı ve Pervin Ersöz tarafından hediye takdim edildi. Yapımı tamamlanan tesislerin açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve katılımcılar kurdele kesti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı tarafından dua edildi. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de katıldı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Üniversite, Darülaceze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3) - Son Dakika
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