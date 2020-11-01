Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesine gönderdiği video mesaj Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır." dedi.

Erdoğan, 1 Kasım 1995'te Bosna-Hersek'teki savaşı ve soykırımı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin başlamasının 25. yıl dönümü dolayısıyla, Srebrenitsa Anma Merkezi ve Sycamore Vakfı tarafından, İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesine bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan: "İnsanlığın geleceğini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık dur denilmesi gerekiyor"

Erdoğan: "Holokost felaketi sonrasında nasıl Anti-Semitizm ile mücadele edilmişse, bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir."

Erdoğan: "Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır."