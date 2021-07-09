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Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)

09.07.2021 15:49

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler." dedi.

Erdoğan, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Konuşmasına, yaklaşık 1,5 yıllık hasretin ardından Diyarbakırlılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Erdoğan, bugün Diyarbakır'da dolu dolu, bereketli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Cuma namazını Diyarbakırlılarla birlikte Kurşunlu Camisi'nde eda ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Kurşunlanan Kurşunlu Camisi'nde eda ettik. Bölücü örgütün çukur olayları sırasında yaktığı 5 asırlık tarihi camiyi 3 yıllık titiz çalışmayla yeniden Ezan-ı Muhammedilerle buluşturmuştuk. Camimizin eski görkemine, eski güzelliğine kavuştuğunu bu vesileyle biz de yerinde görmüş olduk Allah'a hamdolsun." diye konuştu.

Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı sonrası Diyarbakır annelerinin misafiri olacaklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler. Bu cesur anneler 688 gündür sabırla sürdürdükleri mücadeleleriyle ülkemizdeki sözde insan hakları kuruluşlarının iki yüzlülüğünü göstermenin yanında muhalefetin nasıl bir hassasiyet altında olduğunu da ortaya serdiler. Sadece ülkemizdekiler değil yurt dışındaki insan hakları dernekleri acaba kaç kez gelip de Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler. Böyle bir dertleri var mı onların? Yok. Gelip burayı görmediler ama bunun aksi olsaydı bir gider bir gelirlerdi. Fakat yapmadılar, yapmazlar çünkü onların derdi başka, onların derdi buradan kaçıp oraya giden teröristlerle, evet, Avrupa'da bir arada olmak."

Diyarbakır annelerini, daha önce çalışma arkadaşlarının ziyaret ettiğini ve haklı davalarında yanlarında olduklarını söylediklerini belirten Erdoğan, "Bugün de ben tüm heyetimle birlikte ziyaret ederek bu gerçeği ortaya koyacağız. Ramazanda sağ olsun İstanbul'da onlar beni ziyaret etmişlerdi, birlikte bir iftarımız oldu ve bugün de inşallah iadeiziyaretimizi gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Toplu açılış töreninde ise Diyarbakır'a kazandırdıkları eser, hizmet ve yatırımların sevincini yaşayacaklarını dile getiren Erdoğan, bu vesileyle geçmişten bugüne kapsamlı bir muhasebeyi de Diyarbakırlılarla paylaşacaklarını vurguladı.

Gençlerle bir araya gelmelerinin ardından Diyarbakır programını tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, gençlerle bugünkü buluşmalarının, Ankara'daki buluşmada Diyarbakırlı bir gencin daveti üzerine gerçekleştiğini anlattı.

Diyarbakır'a sadece açılış ve ziyaret yapmak için gelmediklerini söyleyen Erdoğan, "Biz bugün buraya aynı zamanda Diyarbakır'ı dinlemek, Diyarbakırlılarla istişare etmek, Diyarbakır'la olan kavlimizi yenilemek için geldik." dedi.

"Diyarbakır seninle gurur duyuyor." tezahüratları üzerine Erdoğan, "Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Bunun için sizlerin görüşlerine, sizlerin değerlendirmelerine ve fikirlerine büyük önem veriyorum." ifadesini kullandı.

Toplantının hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eden ve kendilerine gösterdikleri teveccühten dolayı da Diyarbakırlılara şükranları sunan Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar Diyarbakır AK Parti teşkilatlarında farklı kademelerde görev alanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık 20 yılı bulan bu zorlu yolculuğumuzda dava arkadaşlarımızdan vefat edenler olduğu gibi bölücü terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilenler de var. Diyarbakır eski Gençlik Kolları Başkanımız Yunus Koca 31 Ağustos 2015 tarihinde iş yerinde, Dicle İlçe Başkanımız Deryan Aktert 10 Ekim 2016 tarihinde iş yerinde, Lice Başkan Yardımcımız Orhan Mercan 30 Haziran 2017 tarihinde evinin ve evlatlarının gözü önünde hainler tarafından alçakça şehit edildi. Gerek terörle mücadele sırasında gerekse millet ve memleket yolunda siyaset yaparken şehit düşen tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin."

"Biz onların samimiyetine, gayretine, yiğitliğine şahidiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'imiz ayetinde ne buyuruyor, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz'. Şimdi bu gençler, bu kardeşlerimiz Allah yolunda öldüler ve şehit oldular. Onların bu şehadetini bizler adeta onların şehadetinde yaşar gibi oluyoruz. Biz onların millet ve ümmet için çarpan yüreklerinin büyüklüğüne şahidiz, Rabb'im de onları fedakarlık karşılığı olarak Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam Efendimize komşu kılsın. Mevlam bizleri de son nefesimize kadar şehitlerimizin kutlu yolundan, sırat-ı müstakimden ayırmasın. Şehitlerimizin kanları pahasına bize emanet ettiği sancağı namusumuz bilip biz de canımız pahasına koruyacak, inşallah daha da yücelteceğiz. Ne 40 yıllık siyasi hayatımızın herhangi bir safhasında ne de 20 yıla varan AK Parti döneminde teröre, şiddete, zorbalığa asla teslim olmadık."

(Sürecek)

Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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