Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki baraj açılışları ve dolgu tamamlama törenine canlı bağlandı: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel ve küresel siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak tevarüs etme iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe bürünüyor. Kendi halkıyla birlikte bölgesindeki ve dünyanın her yerindeki mazlumların, mağdurların, her kökenden, renkten, inançtan, kültürden insanın umudu bir Türkiye'nin yükselişine şahitlik ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Geçen 18 yılda Diyarbakır'da sadece Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan 10 milyar liraya yakın yatırımla 118 ayrı tesisin hizmete alındığını anlatan Erdoğan, tamamlanan 4 ayrı içme suyu tesisiyle 123 bin kişinin su ihtiyacının karşılandığını, hizmete alınan 88 milyon metreküplük biriktirme hacmine sahip 3 ayrı barajla şehrin topraklarının veriminin artırıldığını belirtti.

Erdoğan, inşası süren Silvan, Ambar, Kale, Kolludere ve Kuruçay barajlarının tamamının da bitme aşamasına yaklaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar hizmete aldığımız 12 ayrı sulama tesisiyle 355 bin dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 250 milyon lira gelir artışı sağladık. İnşallah Diyarbakır'da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız. İnşası süren 13 ayrı sulama projesi de yatırım önceliklerimiz arasında yer alıyor. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme faaliyetlerinde yaklaşık 6,5 milyon dekar da tescil işlemini tamamladık. Yapımı biten 58 ayrı dere ıslahı çalışmasıyla 59 farklı yerleşim birimini su taşkınlarından koruduk. İşletmeye aldığımız hidroelektrik santrallerinin kurulu gücü 47 megavata, yıllık enerji üretimi 150 milyon kilovatsaate ulaştı. Görüldüğü gibi Diyarbakır'ın sahip olduğu su kaynaklarını ve arazileri bölge insanımıza ve ülkemize en verimli tarım ve enerji faaliyetlerini yürütecek şekilde değerlendiriyoruz."

Dünyada etkileri giderek artan ve daha çok hissedilen iklim değişikliğinin sonuçlarından birinin de Türkiye'nin de içinde yer aldığı bazı bölgelerde kuraklık tehdidinin baş göstermesi olduğuna işaret eden Erdoğan, "Geçtiğimiz 10 yılda sıcaklık ölçümlerinin düzenli olarak yapıldığı son 200 yılın en sıcak dönemini yaşadık. Ülkemiz sanıldığının aksine su zengini zaten değildi, kuraklık tehdidinin artmasıyla birlikte elimizdeki mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanma mecburiyeti kaçınılmaz bir hal almıştır. Şayet geçtiğimiz 18 yılda 255 milyar liralık bir yatırımla 600 adet barajı ve 423 adet göleti hizmete alarak 45 milyar metreküplük bir depolama hacmine ulaşmamış olsaydık işimiz gerçekten çok zordu." diye konuştu.

"Yeraltı barajları üzerinde duruyoruz"

Erdoğan, "Karşı karşıya bulunduğumuz durum, bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir. Bu çerçevede yeraltı barajları üzerinde duruyoruz. Esasen insanlığın kadim çağlardan beri uyguladığı bu yöntem, kuraklık tehdidiyle birlikte yeniden ön plana çıkmıştır. Biz de ülkemizi bu imkandan en ileri düzeyde faydalandırmak için hızla harekete geçtik. Halen devam eden çalışmalarla 2023 yılına kadar 150 yeraltı barajını tamamlamayı hedefliyoruz. Ülkemizi hem küresel afetlerin etkilerinden koruyacak hem hedeflerine ulaşmasını sağlayacak eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz." dedi.

"Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar ülkeye kazandırılan eserler ve hizmetlerin asıl büyük hamlenin sadece altyapısı olduğunu belirterek, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Yıllarca bu ülkenin enerjisini ve vaktini iç çatışmalarla, iç kavgalarla, kısır çekişmelerle heba edenlerin yol açtıkları kayıpları da telefi ederek, milletimizin önüne yepyeni bir vizyon koyduk. İnşallah 83 milyon hep birlikte tek yürek tek bilek olarak hareket etmek suretiyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hızlandırıyoruz. Ülkemizin nereden nereye geldiğini bilen akıl, vicdan ve insaf sahibi herkes kazanımlarımızın kıymetinin farkındadır. Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmekten söz eden kaos ve kriz tüccarlarının aslında bu kazanımlara göz diktiklerini biliyoruz. Milletimiz, hiç kimsenin demokratik ve ekonomik kazanımlarına el uzatmasına izin vermeyecektir. Komşularımız başta olmak üzere nice ülkenin nice toplumun yaşadığı acıları, zulümleri, kayıpları bize de tattırmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Eski Türkiye'nin ne anlama geldiğini en iyi Diyarbakır bilir. Bunun için ülke ve millet olarak kendi gündemimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Öncelikle elimizdeki imkanların, sahip olduğumuz güven ve huzur ikliminin değerini bileceğiz. Bununla birlikte yönümüz hep geleceğe dönük olacaktır. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Bilhassa son 8 yıldır neredeyse kesintisiz şekilde yaşadığımız saldırılar, maruz kaldığımız tuzaklar sebebiyle bazı alanlarda geride kalmış olsak da Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturmayı namus borcu olarak görüyoruz."

Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel krizin, Türkiye'nin hedeflerine olan yürüyüşünü kolaylaştırdığını belirten Erdoğan, "Küresel siyasi ve ekonomik sisteminin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir. Artık dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine daha yakınız. Bölgesel ve küresel siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak tevarüs etme iddiamız, her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe bürünüyor. Kendi halkıyla birlikte bölgesindeki ve dünyanın her yerindeki mazlumların, mağdurların, her kökenden, renkten inançtan, kültürden insanın umudu bir Türkiye'nin yükselişine şahitlik ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadim çağlardan beri bölgenin ilim ve irfan yuvası, medeniyet ve refah kapısı olan Diyarbakır'ın yeni dönemde de Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdüreceğini vurgulayarak, "Diyarbakır'dan yükselen huzur, barış, kardeşlik, dostluk ve sevgi haleleri dalga dalga tüm bölgeyi, tüm dünyayı kuşatacaktır. Biz de yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Bu milletin hizmetkarları var"

Bugün İstanbul Fırkateyni'nin denize indirildiğini ve Diyarbakır'a sulama ve enerji tesisleri kazandırıldığını dile getiren Erdoğan, "Çünkü bizim tek derdimiz var; ülkemizi, Türkiyemizi çok daha verimli hale nasıl getiririz ve ülkemizin tüm topraklarında bir karış kurak arazi kalmadan buraları nasıl sulama noktasında verimli hale getiririz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nin yapıldığı alandakilerin isimlerini okuyarak, "Bu milletin hizmetkarları var." dedi.

Tören alanındakiler, Erdoğan'ın "Ömrünüz, ömrümüz su gibi aziz olsun. Elektrik enerjisiyle inşallah kimse karanlıkta kalmasın" sözleriyle birlikte kurdeleyi kesti ve butona bastı.

Son kayanın Erdoğan'ın talimatıyla yerine konulması sırasında da Erdoğan, "Hayırlı olsun. Tespih tanesi gibi inşallah o kaya oraya yerleşmeli." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA