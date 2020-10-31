Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir" - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir"
31.10.2020 15:25
Son dakika haber... AK Parti 7.Olağan İl Kongresi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
AK Parti 7.Olağan İl Kongresi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (4)
Erdoğan: "Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir."
Son Dakika Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi Tsunami videosu çeken genç, suda sürüklenen kişinin babaannesi olduğunu fark edince feryat etti Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor AFAD: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi Serenay Sarıkaya, annesiyle İzmir'den dönerken depreme yakalandı 53 yaşındaki Fadime Teyzenin kurtarılma anında duygulandıran sözler; ''Biz devletiz, senin için geldik''