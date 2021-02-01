Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (5) - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (5)
01.02.2021 16:54
Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin elektrikli sürücüsüz otobüs test etmesi Otobüsün içinden gör ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin elektrikli sürücüsüz otobüs test etmesi
Otobüsün içinden gör ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'in test sürüşüne katıldı. (5)
Son Dakika Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi Londra'da eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren Türk, müebbet hapis cezası aldı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti