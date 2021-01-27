Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması

27.01.2021 22:25
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Erdoğan, BiP ve Telegram hesaplarından yaptığı paylaşımda, Musk ile görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususları ele aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Elon Musk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması - Son Dakika


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