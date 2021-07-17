Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çifte Minareli Medrese'de gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Erzurum'daki temasları kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Çifte Minareli Medrese'ye geçti.

Medrese girişinde Erzurum bar ekibince sergilenen halk oyunuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbet etti, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdikleri yöresel türküleri dinledi.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, gençlerin Erdoğan'a "Elfida" şarkısını seslendirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.