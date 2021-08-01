Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Etiyopya'nın huzur ve istikrarına büyük önem atfettiklerini belirterek, Türkiye'nin Etiyopya'ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

(Derya Yetim/İHA)