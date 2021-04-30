Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : EYLÜL-EKİM GİBİ ONLARIN ÜRETİME GEÇECEĞİNE İNANIYORUM - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , yerli aşı konusunda, "Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum, Eylül-Ekim gibi onların üretime geçeceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ŞU ANDA BİR DEFA ELİMİZDE ZATEN AŞIMIZ VAR"

Erdoğan, aşı konusunda, "Aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir defa elimizde zaten aşımız var, yeteri derecede var. Rusya 'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. Görüşmeler yapıldı, gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşme yaparız. Yani ben Sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden de bu işle ilgili çok ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah Rusya'dan gelecek. Bu arada Biontech Almanya 'dan onun verilmiş sözü var, o da inşallah gelecek. Bazı ihtimaller diyorum çünkü görüşmeyi henüz yapmadım ama (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ile de bizim önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz olacak. Oradan da tekrar ciddi bir miktarda aşının gelmesiyle zaten bu sayıyı yakalamış olacağız. Yani ben inşallah fevkalade bir durum olacağına inanmıyorum" dedi.

"YERLİ AŞI KONUSUNDA YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR"Erdoğan, yerli aşının kullanım tarihinin sorulması üzerine, "Yerli aşı konusunda şu anda üniversiteler, bazı ilaç firmaları yoğun bir çalışmanın içerisinde. Yani bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum, Eylül-Ekim gibi onların üretime geçeceğine inanıyorum. Üniversitelerimizin Erciyes gibi, aynı şekilde Ankara'daki üniversitelerimiz onların çalışmaları var ve büyük ihtimalle Eylül-Ekim gibi oralardan da inşallah aşılarımız üretime geçmiş olacak" diye konuştu.

KIBRIS GÖRÜŞMELERİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine konusunda ise, "Ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum, onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar. Doğru konuşmadılar. Şimdi 2-3 ay sonrasına atıldı. Ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller. Bunlar Bürgenstock Zirvesi'nde yapmış olduğumuz görüşmede de yalan söylediler, aldattılar ve onun neticesinde yapılan referanduma da saygı duymadılar. Kuzey yüzde 65 evet derken, güney tam aksine bir o kadar hayır dedi. Bunlar yalancı, dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Geçenlerde biliyorsunuz bazı görüşmeler dışişleri bakanlarımızın arasında yapıldı. Yine geldiler farklı farklı şeyler söylüyorlar. Dürüst davrandıkları zaman bizden dürüstlüğü görecekler ama dürüst davranmadıkları sürece de bunlarla bir anlaşmaya varmak mümkün değil" diye konuştu.

"HENÜZ KESİN KARARIMI VERMEDİM"

Erdoğan, tam kapanma döneminde İstanbul'da kalıp kalmayacağına soru üzerine ise, "Şu anda daha henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" yanıtını verdi. Erdoğan daha sonra, Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na giderek annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti, ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

- İstanbul