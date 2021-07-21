Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Elmas ve Fatih Terim ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmelerde bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray'a başarılar diledi.
(Hülya Keklik/İHA)
Kaynak: İHA
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