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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'i örnek göstererek çağrı yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'i örnek göstererek çağrı yaptı

25.12.2021 18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'i örnek göstererek çağrı yaptı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Burç Yazıbağı'ndaki Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni örnek göstererek belediye başkanlarına çağrıda bulundu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Burç Yazıbağı'ndaki Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni örnek göstererek belediye başkanlarına çağrıda bulundu.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde aralık ayına özel düzenlenen etkinlikler, 25 Aralık'ta Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi toplu açılış töreniyle devam etti. Törende 4 yaşındaki Asiye'nin uğradığı pitbull saldırısını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'deki en büyük ve en kapsamlı Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni işaret ederek belediyelere çağrı yaptı. Erdoğan, vatandaşın güvenliği ve sahipsiz sokak hayvanlarının koruma altına alınması için süratle adımlar atılması gerektiğini söyledi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN PROJELERİNİ ÖVDÜ

Konuşmasında Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden övgüyle bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çeşitli ilçelerimizde tam 9 tane yüzme havuzu inşa etti. Güneykent Yunus Emre Cemevi, Profesör Doktor Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Sezai Karakoç ve Edebiyat Parkı da yine büyükşehir Belediyemizin şehrimize kazandırdığı örnek projelerdendirArkeoloji ve Kültürel Miras Enstitümüzün de her tarafından tarih fışkıran Gaziantep'le birlikte tüm bu bölgenin ve ülkemizin geçmişine ışık tutacağına inanıyorum. Burç Yazıbağı Hayvan Barınağı'nı sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınması önemli bir hizmettir. Tüm belediyelerimize de sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvencesi hem de bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum. Sahip çıkın hayvanlarımıza" ifadelerini kullandı.

ŞAHİN: "GAZİANTEP'İN ÖNÜNDE HİÇBİR ŞEY DURAMAZ"

GBB Başkanı Fatma Şahin ise destansı mücadelede şehit düşen 6 bin 317 şehide rahmet dileyerek, "Burada bütün dünyaya 100 yıl önce ecdad şunu söyledi, 'İnanan bir milletin bayrağı indirilemez, ezanlar susturulamaz, Şehitkamil'in annesinin baş örtüsü indirilemez, Anasına namusuna göz dikilemez, burası Gaziantep.' 100 yıl önce ecdadımız zerdali çekirdeği ile açlığa direndi. 100 yıl sonra dünyanın lezzet başkenti oldu Gaziantep. Burası Gaziantep, burası şehit torunlarının olduğu yer. Burası Gazi'nin torunlarının yaşadığı yer. 100 yıl sonra zaman değişse bile vazifemiz hep aynı. Şartlar değişse bile vazifemiz hep aynı. Sanayi şehri, eğitim şehri, bilim şehri Gaziantep'in karşısında, bu şehrin evlatlarının önünde hiçbir şey duramaz. Gazi unvanından başka Antep'in önünde hiçbir şey duramaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikinci 100 yılımız hayırlı olsun" diye konuştu.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'i örnek göstererek çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'i örnek göstererek çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'i örnek göstererek çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'i örnek göstererek çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'i örnek göstererek çağrı yaptı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'i örnek göstererek çağrı yaptı - Son Dakika


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