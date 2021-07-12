Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslenerek, "Bu tablo bize Türkiye'nin gençlerinin çoğu zaman onlar adına ahkam kesenlerden çok daha doğru çok daha sağduyulu şekilde ülkesini, dünyasını okuduğuna işaret ediyor. Sizlerden sadece hedeflerinize odaklanmanızı, ülkeniz milletiniz kendiniz için hayal kurmaya devam etmenizi istiyorum. Lütfen ne kendine, ne milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine lütfen izin vermeyin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi programına katıldı. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu toplantılar vesilesiyle bir kez daha görüyoruz ki, millet olarak ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahibiz. Ne diyorlar;' ne olacak bu gençlerin hali', diyerek sürekli şikayet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, Türkiye ve dünyayı takip ediyor. Gençlerimiz büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşı olduklarının bilinciyle geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyorlar. Her açıdan daha donanımlı, özgüven, ahlak sahibi, Üstadın ifadesiyle 'dava taşını gediğine koyacak bir gençlik' geliyor. Kendilerine güvendiğimiz gençlerin başarı grafiği her alanda giderek yükseliyor. Uluslararası spor müsabakalarında genç sporcularımız, daha önce sınırlı varlık gösterdiğimiz branşlarda bile zirveyi artık kimseye kaptırmıyor" dedi.

Haziran ayında sporcuların uluslararası müsabakalarda elde ettikleri madalya sayısının 54'ü geçtiğini hatırlatan Erdoğan, "Ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımız arasında devletin koruması ve bakımı altında olan 14 evladımız da bulunuyor. Devletimizin sahip çıktığı bu ençlerimiz sporun yanı sıra sanat ve bilimde de kendilerinden söz ettiriyor. Türkiye'nin gençleri 2020 araştırması 34 ilden 8 bin 200 genci kapsaması ve sonuçları itibari ile ufuk açıcı bir çalışmadır. Bu rapor bizim ve gençlerle ilgili faaliyet yürüten gönüllü kuruluşlarımız için de yol gösterici mahiyettedir. Gençlerimizin aileye, ailevi değerlere sahip çıkmaları, gelecekle ilgilim ümit var olmaları bu topraklara ve bağrından çıktıkları millete aidiyetlerinin güçlü olması son derece önemlidir. Bu tablo bize Türkiye'nin gençlerinin çoğu zaman onlar adına ahkam kesenlerden çok daha doğru çok daha sağduyulu şekilde ülkesini, dünyasını okuduğuna işaret ediyor. Sizler evelallah ülkemizin geleceğini hem inşa hem ihya edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformunu tebrik eden Erdoğan, "Fikir dünyamızın öncülerinden merhum Nureddin Topçu, 'Gençlik geleceğin tohumudur. Bu tohumun özüne bakarak yarınımızın keşfetmek müşkül olmayacaktır' diyor. Üstadın ifade ettiği gibi 'gençlik bir ülke be milletin aydınlık yarınlarının teminatıdır' Gençlerine sahip çıkan, gençlerine değer veren ve yatırım yapan toplumlar geleceklerine de güvene bakar. Gençlerini ihmal eden, daha kötüsü gençlerine sırtını dönen milletlerin ise bugünü de istikbali de karanlıktır" dedi.

Birçok alanda gençler için pek çok adım atıldığını ifade eden Erdoğan, "Bizler son 19 yıldır halkımızın tamamıyla birlikte gençlerimiz içinde çalıştık, çabaladık. Eğitim altyapısını güçlendirmekten burslara, barınmadan, teknoloji ve spora istihdamdan destek ve teşvik paketlerine kadar sizler için pek çok adım attık" diye konuştu.

Gençlere yönelik çalışmalardan örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor tesisi sayımızı bin 575'den aldık 2 kattan fazla artırarak 3 bin 915'e çıkardık. Mahallelerimize toplam 2 bin 754 adet futbol ve voleybol sahaları kurduk. Yüksek öğrenim yurt yatak kapasitemizi 700 bine taşıdık. Üniversite sayımızı 76'dan 207'ye yükselttik. Burs ve

Yüksek öğrenim burs tutarını lisans öğrencileri için 45 liradan 650 liraya yüksek lisans öğrencileri için aylık 90 liradan bin 300 liraya doktora öğrencilerinin burslarını ise 135 liradan bin 950 liraya biz çıkardık" dedi.

Bürokrasiden siyasete, karar alma mekanizmalarında gençlerin önünün açıldığını söyleyen Erdoğan, seçilme yaşının önce 30'dan 25'e ardından da 18 yaşına düşürüldüğünü hatırlatarak, "18 yaşında İstanbullun fethini gerçekleştiren Fatih torununa 18 yaşında oy kullanma hakkını getirdik. Gençlerin enerjisini siyasette daha da fazlasıyla yükselttik. Bugün, hem partimiz de hem meclisimizde hem kabinemizde, hem de yakın çalışma arkadaşlarımız arasında gençlerimiz büyük bir sorumluluk üstleniyor. Onun için gençler, durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

"Tek bir gencimizin dahi heba olmasına terörün vahşi dişleri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değildir"

ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN SİYASİ EKONOMİK TİCARİ VE KÜLTÜREL HAYATINDA GENÇLERİN VARLIĞININ GİDEREK DAHA DA HİSSEDİLDİĞİNİ KAYDEDEREK ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Gelecekte daha büyük başarılara imza atacak daha iyi bir konumda olacağız. Son 35 yıldır binlerce evladını bölücü teröre kurban vermiş, en parlak çocuklarını FETÖ'ye kaptırmış, ideolojik kavgalarda gencecik evlatlarını kaybetmiş toplumuz. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına terörün vahşi dişleri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değildir. Hangi sebeple olursa olsun ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini üzerimizde taşıyoruz."

"Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Bugün bu salonda oluşan kardeşlik iklimini en batıdan en doğuya ülke satında tesis etmek için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Gençlere seslenen Erdoğan, "Sizlerden sadece hedeflerinize odaklanmanızı, ülkeniz milletiniz kendiniz için hayal kurmaya devam etmenizi istiyorum. Lütfen ne kendine ne milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine lütfen izin vermeyin. Bilimde, sanatta, sporda, inovasyonda, teknolojide çığır açacak projelere inşallah sizler imza atacaksınız. Bizden devir alacağınız emaneti sizler daha yukarıya taşıyacaksınız. Sizlerden sabırla yılmadan, inandığınız değerler uğrunda mücadele etmenizi bekliyorum. Aklınızla inancınızla, ahlakınızla, birikiminizle, vicdanınızla, kabiliyetinizle çalışkanlığınızla mücadeleye devam ettiğiniz sürece üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir sonunun, aşamayacağınız hiçbir engelin olmadığına ben inanıyorum. Bu gençlik hem umudumuz hem gurur kaynağımızdır" dedi.

Çanakkale Zaferi'nden 15 Temmuz destanına kadar her yerde gençlerin olduğunu söyleyen Erdoğan," İnşallah bundan sonraki tüm destanları söz yazacaksınız. Malazgirt'ten Söğüt'e İstanbul'un fethinden Cumhuriyetin kuruluşuna tarihimizin tüm dönüm noktalarında siz vardınız, inşallah bundan sonraki tüm zaferlerimizin altında sizin imzanız olacaktır, hiç şüpheniz olmasın. Dün kılıçla yol açan sizlerdiniz, dün kalemle medeniyet inşa eden sizlerdiniz. Yarın bilgisayarla geleceğin kodlarını yazanlar da inşallah sizler olacaksınız. Sizler bu medeniyetin çocuklarısınız. Sizler bu milletin evlatlarısınız. Sizler hem bizim hem ailenizin istikbal umudusunuz" dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi ve davetliler katıldı.

Program sonun da sosyal girişimcilik ödülleri sahiplerine Erdoğan çifti tarafından ödülleri verildi.

(Hülya Keklik - Derya Yetim/İHA)