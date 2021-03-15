Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinden...
15.03.2021 14:55
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinden koşanları göreceksiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinden koşanları göreceksiniz. Sakın örnek almayın."
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