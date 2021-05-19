Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
"Kütüphane Söyleşileri" programı
Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorular sorması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında, Türkiye'nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar' - Son Dakika