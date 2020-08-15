Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğizCUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine vaktimizin zayi edilmesine dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine vaktimizin zayi edilmesine dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz. Biz şu anda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık. Biz şu anda ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şu anda Suriye'de, Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Biz şu anda ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları ve gerçek gündemi budur" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de yapımı tamamlanan 33 proje için düzenlenen toplu açılış törenine katılmak için saat 16.00 sıralarında Güneysu'daki konutundan ayrıldı. Güneysu ilçe merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hemşerilerince coşkuyla karşılandı. Vatandaşları selamlayan ve çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan, kent merkezine geçti.  Valilik Tören Alanı'na, davetliler koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak yerini aldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyaman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgililer katıldı.

YAPTIKLARIMIZ SAY SAY BİTMİYOR3 günlük Rize programının ikinci gününde, düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, Rize'ye kazandırılan yatırımlardan bahsederek, kente 18 yılda 20 milyar üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.Rize-Artvin Havalimanı'ndaki çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize Artvin Havalimanı'nımızın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz Yarın bizzat inşaatı gidip yerinde denetleyeceğim. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz. Yaş çay prim ve budama desteği olarak 2002 yılında 24,4 milyon lira ödenmişti, biz 2019 yılında 176 milyon lira destek ödemesi yapmak ayrıca Rizeli çiftçilerimize, son 18 yılda 2,5 milyar lira yaş çay prim ve budama desteği sağladık. ÇAYKUR tarafından 2002 yılında 378 bin ton çay alımı yapılmışken, 2019 yılında alınan çay miktarını 517 bin tona çıkarttık. Son 18 yılda yaş çay alımı karşılığında üreticilerimize toplam 6 buçuk milyar lira ödedik. Bu yılın çay fiyatlarını açıkladık; aldığım haberler memnuniyetti. İnşallah bereketli bir hasat dönemi geçirir, bol kazançlar elde edersiniz. Fındık için son 8 yılda toplam 40,4 milyon lira alan bazlı destek verdik. Bu yılki fındık fiyatlarını da oldukça tatminkar bir seviyede açıkladık. Gördüğünüz gibi yaptıklarımız say say bitmiyor. Bunlar AK Parti'nin 19 yıllık hizmet siyasetinin sadece Rize'deki yansımalarıdır. Hamdolsun 81 ilimizin her biri bu hizmet pınarından istifade etmiş asırlık meselelerini çözmenin ötesinde yepyeni bir çehreye bürünmüştür" dedi.'MİLLETİMİZ HİZMETE BAKIYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 19'uncu yıl dönümü olduğunu anımsatarak şunları söyledi: "Kasım ayı itibariyle de iktidarımızın 18'inci yılını geride bırakmış olacağız. Dünyada pek çok siyasi partinin toplam ömrünü aşan bir süreyi biz iktidarda geçirme şerefine nail olduk. Özellikle milletimiz bize girdiğimiz her seçimde birinci parti olma unvanını kara kaşımıza, kara gözümüze bakarak vermiyor, milletimiz hizmete bakıyor. Duruşa bakıyor söylenen söze, yapılan işe bakıyor. Kararını da ona göre veriyor. Yalan iftira karanlık ilişkiler ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf kadro oluşturmak suretiyle milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Bu hakikati geçmişten bugüne defalarca yaşadık. Hasbi olmayanlar, samimi olmayanlar yüreğinde ülke ve millet aşkı dışında hevesler projeler, planlar barındıranlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir"'EKONOMİMİZİ AYAĞA KALDIRMAYA ODAKLANDIK'Kimin ne dediğine değil milletin ne istediğine, hangi istikameti gösterdiğine bakarak yola devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine vaktimizin zayi edilmesine dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz. Biz şu anda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık. Biz şu anda ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şu anda Suriye'de, Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Biz şu anda ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları ve gerçek gündemi budur. Bunun dışındaki tartışmalar kiminin bilerek kiminin bilmeyerek içine düştüğü birer tuzaktan ibarettir" ifadelerinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle tamamladı: "Elbette bir yerde sorun varsa ona kulak kabartmak çözüm yolu aramak boynumuzun borcudur. Ama her sorunu kendi mecrasında ve çapı içinde tutmak şartıyla bu doğrultuda adımlar atılabilir. Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız. Kendi ajandalarını, kendi zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye kalkanlara ise hiç kusura bakmasından asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin nice meselelerini çözmüş nice reformları hayata geçirmiş atılamaz denen nice adımları atan bir parti olarak milletimizden bize güvenmesini istiyoruz. Biz milletimize güveniyoruz ve milletimizle el ele, omuz omuza inşallah bu yolda yürümeye devam edeceğiz. İnşallah yarınlar bu günlerden daha güzel olacak."33 PROJE HİZMETE AÇILDIKonuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi. Toplam 525 milyon TL değerindeki projeler arasında; AFAD hizmet yerleşkesi, Rize İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapımı ve çevre düzenlemesi, Rize 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binası, Güneysu İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve lojman inşaatı işi ve 30 adet semt sahası yer alıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ABONELERİMİZİN BİLGİSİNEHABERİN HAM GÖRÜNTÜLERİNE AŞAĞIDAKİ FTP BİLGİLERİNİ KULLANARAK LOGOLU BİR ŞEKİLDE ERİŞEBİLİRSİNİZ

ftp adresi: ftp://178.211.55.226

Kullanıcı adı: dhaabone

Şifre: dha

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER- Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/RİZE, -


Türkiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 18:34

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika

Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı Son Dakika: Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, Adana'da yakalandı Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi         
20:17
4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi 4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi         
19:55
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor         
19:38
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı         
19:12
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti         
18:33
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı         
18:15
CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür         
17:54
İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı         
17:10
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı         
15:56
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu         
15:36
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı         
15:17
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı         
15:16
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü         
14:55
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı         
14:29
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı         
14:28
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi         
13:57
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti         
13:10
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı         
12:27
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor         
12:11
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı         
11:44
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın         
10:15
Yalan, tehdit ne ararsan var! Yalan, tehdit ne ararsan var! "Polisim" diyerek sevgili olduğu kadını dolandırdı         
10:02
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti         
09:40
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada         
09:15
Erdoğan'dan Merkel'in Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2020 00:53:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei