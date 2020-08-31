Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giresun ancak elli yılda bir rastlanabilecek büyük bir yağış felaketine...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunması Coşkulu vatandaşlar Bakanların selam vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Vatandaşlardan görüntü GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunması
Coşkulu vatandaşlar
Bakanların selam vermesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Vatandaşlardan görüntü GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesinde konuştu. (1)
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