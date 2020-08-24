Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel felaketi) 22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken... - Son Dakika
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel felaketi) 22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken...
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel felaketi) 22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık'a, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık'a kadar uzatıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Giresun'daki sel felaketi) 22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık'a, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık'a kadar uzatıyoruz."
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25.08.2020 01:58:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel felaketi) 22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken... - Son Dakika