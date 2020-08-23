Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun için talimatını verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrasında yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği bildirildi. Olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.

(İHA)