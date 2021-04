Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında, "Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz" dedi.

Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alan Hasankeyf-2'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Sözlerine "Vefatının 28. yıl dönümü olan 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Özal ülkemizin güçlenmesi ve kalkınması için gayret sarf etmiş, samimiyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile milletimizin gönlünde taht kurmuş büyük bir siyasetçidir. Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Köprünün toplam yatırım tutarının 439 milyon lirayı bulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu köprü su altında kalan Batman- Midyat yolunun Hasankeyf'le olan irtibatını sağlayacaktır. Zamandan ve akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecektir. Batman-Mardin- Habur Sınır Kapısı'yla da irtibat sağlayacak bu köprü bölge ticaretine çarpan etkisi olacaktır. Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Eser, yatırım ve hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu Hizmetleri terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz." dedi.

Bölgede yapılan yatırımlar sırasında bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstismar araçlarını kaybetmemek adına her türlü alçaklığa imza attılar. Kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler. Baraj yaptık, müteahhitleri tehdit ettiler, havalimanı yaptık iftira ettiler, okul yaptık öğretmenlerimizi şehit ettiler. Kütüphane yaptık, ateşe verdiler. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Belediye araçlarını halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur hendek açmak için kullandılar. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük eserler kazandırarak verdik. Ilısu Barajı'nın inşa sürecinde karşılaşılan süreci halkımız biliyor. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların kat be kat fazlasını son 19 yılda yaptık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 523 kilometreye yükselterek iki katından fazla artırdık. 83 tünel varken 435'e yükseldi. Tünel uzunluğu 50 km'den 535 km'ye ulaştı. 2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan devamla, "Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. 2020 yılı yüzde 1.8 gibi önemli bir büyüme rakamlarıyla kapadık. Türkiye ekonomisine dair karamsar tablo çizen uluslararası kuruluşlar rakamlarını düzeltmeye başladı. İhracatta, sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberini alıyoruz. Mart'ta ihracatımız yüzde 42 oranında artışla tüm zamanların en yüksek rakamı olan 18.9 milyar dolara ulaştı. Sıkıntılarımız var ama geleceğe umutla bakmak için pek çok şeye sahibiz. Tüm umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine ülkemizin kaosa ve sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL