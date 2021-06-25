Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine ve partisinin il danışma toplantısına katılmak üzere Hatay'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Havalimanında Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı bakanlar tarafından karşılandıktan sonra kentte cuma namazını kıldı.

Erdoğan, Hatay Stadı'nda düzenlenecek törende, Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı yeni stat ile BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılıştan sonra AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na iştirak edecek. - HATAY