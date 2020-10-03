Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay, Suriye meselesinde en çok bedel ödemiş, en çok yük taşımış...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay, Suriye meselesinde en çok bedel ödemiş, en çok yük taşımış şehirlerimizin başında geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Hatay, Suriye meselesinde en çok bedel ödemiş, en çok yük taşımış şehirlerimizin başında geliyor."
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