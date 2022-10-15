Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden şehidinin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden şehidinin ailesine taziye ziyareti

15.10.2022 16:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden şehidinin ailesine taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden faciasında şehit olan Selçuk Ayvaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden şehidinin ailesine taziye ziyareti

BARTIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden faciasında şehit olan Selçuk Ayvaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Selçuk, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden şehidinin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden şehidinin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
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