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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz"

29.05.2021 16:00
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz" dedi.

Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 100 radyonun aynı anda yayın yapabildiği kuleyle ilgili Erdoğan, "Dünyada örnek teşkil edecek bir proje oldu" ifadesini kullandı.

Dünyada tek olan ve 100 radyonun aynı anda yayın yapabileceği kuleye dair olarak çok çalışıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada İstanbul'umuza yeni bir güzellik katacağına inandığım şehrimizin önemli bir sembolü olan ve temelinin atıldığı günden bu yana büyük bir heyecanla izlediğimiz Çamlıca Verici Tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız. Hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Görüntü kirliliği vardı, biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye gayreti içinde olduk. Adalar'a mı kaldırsak, farklı bir uygulama mı yapsak hep düşündük, sonunda dedik ki, biz yapacağımız kulemizi inşallah bunları yerleştirebilir miyiz, yerleştiririz. 100 kadar olur mu olur. Binali bey ile bunun üzerine çalıştık. Proje şöyle mi böyle mi olsun diye. Bunun üzerinde de ciddi manada durduk. Sonunda hakikaten sadece ülkemizde değil örnek teşkil edecek projeyi hayata geçirmiş olduk" dedi.

"Tüm radyo vericilerine hayırlı olsun"

Çamlıca Kulesinden 100 radyonun aynı anda yayın yapmasının başarılı olduğunu ifade eden Erdoğan, "100 kadar radyonun buradan ortak yayın yapıyor olması ayrı bir başarımız oldu. Tüm radyo vericilerine hayırlı olsun diyor, onları da kutluyoruz. Bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdik. Aynı modeli şartların müsait olduğu yerlerden başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Lafla peynir gemisi yürümüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının devamında, "Kim çevreci işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuştur. Çevrecilik lafla olmuyor. İspatı vücutla oluyor. Bu iş aklidir. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Teröristler geldiler yaktılar yıktılar, biz ise yakılan yerlere anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Lafla peynir gemisi yürümüyor." diye konuştu.

"Sembol proje"

Çamlıca kulesinin sembol projeler arasına girdiğini ifade eden Erdoğan, "Çamlıca'da faaliyete geçen projemizi sembol eserlerden biri olarak görüyorum. Ayrıca mutluyum. Fransız düşünür Lamartin'in "Dünyaya son bir kez bakacaksın deseler o bakışı Çamlıca tepelerinden atmayı arzulardım" ifadelerini kullanarak hayranlığını dile getirdiği şu mekanın şanına uygun esere kavuşmasından memnuniyet duyuruyorum. Deniz seviyesinden 587 metre uzunluğuna sahip bu kule İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına sahiptir. 100 radyonun frekansları birbirine karışmadan yayın yapan kulemiz, sayısal ve karasal yayın hizmetlerini verecektir. Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Çamlıca Kulesi'nin inşasından emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Medya kuruluşlarımıza, haberleşme şirketlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz"

Kanal İstanbul projesine de Haziran ayının sonunda başlanacağını belirten Erdoğan, "İstanbul bugün de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. İstanbul bu güzel coğrafyanın kalbi durumundadır. Anadolu ve Trakya'daki tüm yerleşim yerlerimiz, oradaki tüm vatandaşlarımız İstanbul ile mutlaka irtibattadır. İstanbul 81 vilayetin adeta bayrağının dalgalandığı bir şehirdir. Nüfusumuzun ve iş gücümüzün neredeyse 5'te 1'ini barındıran İstanbul, vergi gelirlerimizin yarıya yakınını üretmektedir. Dünyada böylesine eski yerleşime sahip başka bir şehir göremezsiniz. Deniziyle, boğazıyla adalarıyla, ormanlarıyla, tepeleriyle, hisarlarıyla, köprüleriyle, boğazın altından geçen tünelleriyle, camileriyle İstanbul her geçen yıl daha da güzelleşmektedir. Ayasofya'ya bir yıl önce açtık, Taksim Cami'nin açılışını dün yaptık. Bugün de Çamlıca Kulesi'nin açılışını yapıyoruz. Bitmedi. Şimdi inşallah Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar. Varsın olsunlar. İstanbul'umuza kazandırdıkça onların onuru bunlardan şevk alacağı bir İstanbul. Her yönüyle Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırdığımızda coğrafi güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul'un üzerinden 6 köprü geçecek. 6 köprü Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. Biz tarihe not düşüyoruz" şeklinde konuştu.

İçimiz burkuldu

Konuşmasında Belediye Başkanlığı dönemindeki İstanbul'a da değinen Erdoğan, "İstanbul'a belediye başkanı seçildiğimizde karşımızda öyle bir manzara bulduk ki içimiz burkuldu, parçalandı. İstanbul'un üzerine çöken karabulutları birer birer dağıttık. Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşını kaybeden bir siyasi irade değildik. CHP Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Orada spor tesisi var" diye konuştu.

"Tüm ömrümüzü İstanbul'a hadim olmak için harcadık"

İstanbul'a yapılan hizmetin tüm Türkiye'ye yapıldığı bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Erdoğan, "İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığı bilinciyle hareket ettik. Bazılarına bu gerçekleri anlatmak ah kardeşlerim çok zor. Anlamıyorlar. Mesela dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanı sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor. Sonradan ilave edilen kısım hariç Kuzey Marmara Otoyolu sadece İstanbul'un ulaşımını mı kolaylaştırıyor? Elbette bu şehre kazandırılan her eserin etkisi dalga dalga tüm ülkeye yayılıyor. İstanbul'u hak etmek için kalpten gelen aşkla bağlı olmak gerekiyor. İstanbul'u kuş bakışı seyrettiğinizde yüreğiniz kıpır kıpır etmiyorsa demek ki bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Ezanlar sizi alıp başka alemlere götürmüyorsa bu şehri hak etmiyorsunuz demektir.Meşhur Süleymaniye'de bayram sabahlarına muhtaç değil miyiz. Sokaklarındaki tüm lezzetleriyle yaşamıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. İlk belediye başkanı olduğumda çay, simidi ilk kez İstanbulluya Çamlıca Tepesi'nde ikram ettik. Piyasadan çok daha ucuza satıyorduk. Tüm ömrümüzü İstanbul'a hakim değil hadim olmak için harcadık ve zerre kadar da pişmanlık duymadık duymuyoruz. Bundan sonra da rabbimin verdiği her nefesi şehrimiz için kullanmak en büyük duamızdır" dedi.

İstanbulumuz'a bu yakışır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının sonunda, "Malum Büyük Çamlıca Cami'mizi bitirdik. Bu arada yine Çamlıca'ya dev bir Türk bayrağı kulesini diktik. 111 metre uzunluğunda bir direk. Bayrağımızın yüz ölçümü 1000 metrekare. Bayrakların ölçüsünün gereği olduğu için bu şekilde yapıldı. Gerekirse daha büyüğünü yapabiliriz. İstanbulumuz'a ülkemize bu yakışır. Kulemizle beraber ayrı bir güzelliği buraya üçlüyü, Çamlıca'nın tepesine nakşettik" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Haziran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

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