Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ KONUMA GELİYORUZ - Son Dakika

İslahiye OSB'de 2 fabrika üretime başladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yapımı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesinde 2 fabrika üretime başlarken 1 fabrikanın makine parkuru kurulum çalışması ise devam ediyor.

İslahiye Çevre Yolu Leçe mevkiinde 2016 yılında 857 dönüm üzerine yapımına başlanan Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımlar hayata geçiyor. Bölgede açılacak 40 fabrikada 3-4 bin kişinin istihdam edilmesi amaçlanan OSB'de 2 fabrika üretime geçerken,1 fabrikanın ise makine parkuru kurulum çalışması devam ediyor.

İHRACAT YAPILIYOR

İslahiye OSB'de tıbbı pamuk üretimine başlayan fabrikanın müdürü Mehmet Ünsaçarer, Bu yılın Nisan ayında seri üretime başladık. 65 kişi istihdam etmekteyiz. Ürettiğimiz tıbbı pamukları, İngiltere, Brezilya, Almanya olmak üzere birçok Avrupa ve Asya ülkesine ihracat etmekteyiz. Pandemi döneminde de çalışmaya devam ediyoruz. Günde 25 ton kapasitemiz var. Yaklaşık 7 milyon dolar aylık ciromuz mevcuttur. Çalışanlarımız sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kurallarına uygun şekilde çalışmaktadır dedi.

Bu yılın sonunda üretime geçecek iplik fabrikasının İşletme Genel Müdürü Mahmut Erim Kavakçı, fabrikanın tam kapasiteye geçmesi ile 500 kişinin istihdam edileceğini belirterek, '200 işçi ile başlayacağımız üretimimizde tam kapasiteli çalışmaya başladığımızda 500 kişi istihdam edilecek. Aylık 1200 ton üretim planlıyoruz. Üretilen ipliklerin yüzde 50'si kendi tesislerimizde kullanılacak, kalan yüzde 50'lik kısmı için yurt dışı ve yurt içi pazar planlaması yapılıyor. Pandemi sürecinde devletimiz ve kamu bankaları ciddi finansman desteğiyle bu yatırımı gerçekleştiriyoruz diye konuştu.

3-4 BİN İSTİHDAM

İslahiye Organize Sanayi Müdürü Mustafa Kemal Güneş ise, 'Alt yapı çalışmalarımız tamamlandı. İki fabrikamız üretime geçti. Bir fabrikamız da kurulum aşamasının ardından bu yılın sonunda üretime geçecek. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer fabrikalarımız da zaman içerisinde açılarak ilçemizde 3 ile 4 bin kişinin istihdam edilmesi sağlanacaktır' dedi.