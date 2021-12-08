Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
(1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkesi TBMM'nin asaletine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek görevimizdir"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Herkesi TBMM'nin asaletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek görevimizdir' - Son Dakika