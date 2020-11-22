Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez" - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez"
22.11.2020 15:11
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.
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