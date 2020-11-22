Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez' - Son Dakika

Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz

Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada