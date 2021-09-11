Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıcı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama/tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'in ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika