Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
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