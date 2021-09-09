Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Draghi'nin görüşmesine ilişkin İtalya Başbakanlığından açıklama Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi arasındaki telefon görüşmesinde, Afganistan, G20, Libya ve Türkiye-İtalya ilişkileri ele alındı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Draghi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Verimli ve dostane görüş alışverişinde, Afgan krizindeki en son gelişmeler ile bölgesel etkilerine ve uluslararası toplumun, G20 de dahil olmak üzere farklı mecralarda olası hareket tarzlarını ele almaya odaklanıldı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu görüşmenin, İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığında hedeflediği eşitsizliklerin azaltılması, küresel sağlığın korunması, hızlı ve sürdürülebilir bir iyileşmenin teşvik edilmesine yönelik önceliklerinin tartışılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'ne katılımına ilişkin davetin yenilenmesine imkan sağladığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede ayrıca Libyalılar arasındaki siyasi sürece ve Libya'da sahadaki duruma odaklanıldı. Son olarak iki ülke arasındaki mükemmel ilişkiler ve tüm sektörlerde İtalyan-Türk ortaklığının daha da güçlendirilmesi hususları görüşüldü."