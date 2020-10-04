Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE LİBYA BAŞBAKANI SERRAC'IN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac'ın görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac'ın görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ın, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi saat 19.00'da başladı. Görüşme basına kapalı olarak sürüyor.
Görüntü dökümü: ----------
-Serrac'ın Vahdettin Köşkü'ne gelişi
-Görüşmeden fotoğraflar
- İstanbul
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:19 - Kaynak: DHA
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