Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla '2021 Yılı Yatırım Programı' yayımlandı - Son Dakika

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla '2021 Yılı Yatırım Programı' yayımlandı

15.01.2021 23:12
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla '2021 Yılı Yatırım Programı' yayımlandı, System.String[]

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı "2021 Yılı Yatırım Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı "2021 Yılı Yatırım Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı "2021 Yılı Yatırım Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda, "2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve uygulanmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konmasına, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 19 uncu maddesi ile 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince kakar verilmiştir" denildi.

Buna göre; "2021 Yılı Yatırım Programı"nda yer alan 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildi. Yatırım Programı'nda en yüksek payları yüzde 30,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü ve yüzde 14,3 ile eğitim sektörü yatırımları aldı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yatırım, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla '2021 Yılı Yatırım Programı' yayımlandı - Son Dakika


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