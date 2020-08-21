Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettiğini açıkladı. Bu açıklama sonrası bakanlar sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Cumhurbaşkanımız, Millete Sesleniş konuşmasında Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu müjdesini verdi. Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız" mesajını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı. Keşfettiğimiz tarihimizin en büyük doğalgaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak" paylaşımını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün güçlü Türkiye yolunda yeni bir şahlanışa şahit olduk. Şanlı devletimizin yükselişi daha nice müjdelerle ilanihaye sürecek. Bu uzun maratonda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize durmak yok" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Fatih ile Türkiye Çağı'nın kapısı açılıyor" paylaşımını yaparken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte ülkemizin gündeminden 'cari açık' konusunu kaldırıyoruz. Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan: "Her Arayan Bulamayabilir ama Bulanlar Arayanlardır." Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği, ülkemize gelir getirecek, iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde ile tam bağımsızlık yolunda dev bir adım daha atıyoruz. Enerjide de oyun kurucu oluyoruz! Hedef 2023! Sakarya gaz sahamız milletimize hayırlı olsun" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arama faaliyetleri yürüten Fatih gemimizin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervinin müjdesiyle gururlandık. Bu keşfin, ülkemizin müreffeh yarınlarına değer katmasını temenni ediyorum" paylaşımını yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Milletimizin duası, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile Büyük ve Güçlü Türkiye hayalimiz için çok önemli bir adım daha attık. 'Varsa, mutlaka bulacağız' dedik, Karadeniz'de ilk büyük keşfimizi yaptık. Güzel yarınlarımıza müjdeler olsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizi doğalgazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, rotamız istikrar, pusulamız gelecek, istikamet Büyük ve Güçlü Türkiye" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Hayırlı niyetlerle gittin, hayırlı haberler getirdin. Bir milletin müjdesi oldun. Bugün, dünden daha güçlüyüz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir döneme şahitlik etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Müreffeh yarınlar, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda Sakarya Gaz Sahası'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Milli enerjide yeni bir dönem açıldı, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

(Utku Şimşek/İHA)