Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor

31.03.2022 11:49

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat'ta çiftçiler buluşmasında espri ile ortaklık teklif ettiği genç çiftçi Sevilay Kılıçarslan, köy hayatı ile genç çiftçilere örnek oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor

TOKAT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat'ta çiftçiler buluşmasında espri ile ortaklık teklif ettiği genç çiftçi Sevilay Kılıçarslan, köy hayatı ile genç çiftçilere örnek oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mart'ta Yeni Tokat Havalimanın açılış töreni sonrasında belediye sosyal tesislerinde çiftçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu Sevilay Kılıçarslan'ın çilek yetiştiriciliği yaptığını öğrenerek "Beni ortaklığa kabul eder misin?" şeklindeki diyaloğu tebessümle karşılandı. Üniversite mezunu genç çiftçinin köy hayatı dikkatleri çekti. Tokat merkeze bağlı Eze Köyünde Sebahattin ile Safiye Kılıçarslan çiftinin 4 çocuğundan tek kız çocuğu olan Sevilay Kılıçarslan Amasya Üniversitesi Veterineri bölümünden mezun oldu. Tokat Valiliği tarafından başlatılan 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesinden faydalanan Kılıçrslan, babası ile küçükbaş hayvan besiciliği yapmaya başladı. Aynı zamanda evlerinin bahçesinde çilek üretimi yapan Kılıçarslan, genç çiftçilere örnek oluyor.

Cumhurbaşkanımızın ortaklık teklifinden onur duydum

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu değerlendiren Kılıçaarslan, "Cumhurbaşkanımıza çilek üretimi ve küçükbaş hayvancılığı yaptığımı söyledim. Çilek üretiminde esprili şekilde bana ortaklık teklif etti. ve ben bundan çok onur duydum. Çilek üretimi başladığında Tokat'tan Cumhurbaşkanımıza çilek göndereceğim" dedi.

Veteriner olmak istiyor

Veteriner teknikerliği bölümü mezunu olduğunu ifade eden Kılıçarslan, "Şu anda küçükbaş hayvancılığı yapıyorum. Babamla birlikte bu işi yapıyoruz. Çilek üretiminde tek başıma yapıyorum. İnşallah ileride mesleğimi icra etmek istiyorum. Veteriner hekim olmayı düşünüyorum. Benim gibi köyde yaşayan genç çiftçi olan herkese projelerden yararlanıp köyde çiftçilikle uğraşmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor - Son Dakika


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