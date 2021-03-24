Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu Uzun Mehmet Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını koyduğu Uzun Mehmet Camisi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Erdoğan, 7. AK Parti Olağan Genel Kongresi'nde caminin açılışının önümüzdeki Ramazan ayında yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Genel Kurul öncesinde spor salonu girişinde vatandaşlarla buluştu. Yoğun sevgi seli ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine Zonguldak ile başladı. Edoğan, alanda bulunan Zonguldaklılara "Zonguldak, camimiz Uzun Mehmet bitiyor değil mi? Ramazan'da oradayız. Açılışını orada beraber yapacağız" dedi.

Karakum mevkiinde inşaatı devam eden Uzun Mehmet Camisi'nde ise çalışmalarda sona gelindi. 10 bin metrekarelik alan üzerine 2 bin 535 metrekarelik alana bölüme yapılan caminin 4 minare ve 22 kubbesi bulunuyor. 190 araçlık otopark ve 81 abdesthanenin bulunacağı caminde 5 asansör kullanılacak. Yapımına 1.5 yıl önce başlanan camide 6 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. Caminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Mayıs 2021 günü açılması bekleniyor. Girişine kömürle "Ya Allah" yazısı asılacak olan caminin inşaat çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi. - ZONGULDAK