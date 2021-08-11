Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi - Son Dakika

Enes Özkan'ın röportajı

Yusuf Ayaz'ın röportajı Muş Sosyal Bilimler Lisesinden mezun olan Enes Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin tüm öğrencileri sevindirdiğini belirterek, "Bu sayede birçok öğrenci tercih yapma imkanına kavuştu. Ek kontenjan sayesinde istediğimiz bölümlere yerleşme imkanımız da arttı. Cumhurbaşkanımıza desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yusuf Ayaz da alınan bu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.