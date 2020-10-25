Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız" - Son Dakika

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız"

25.10.2020 00:57
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız" dedi.

Kayseri Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sahabiye ve Seyrani kentsel dönüşüm projelerinde tamamlanan konutların açılışını yapacağız. Kayseri kentsel dönüşüm projelerinin en kapsamlı şekilde başarı ile hayata geçirildiği yerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri bu gün ülkemizin en güzel şehircilik örneklerinden biri haline gelmiştir. TOKİ'nin ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları ile gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür. Bu güne kadar 100 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiştir. Kayseri'nin mahallenin önemli bir bölümü yıkılıp yeniden inşa edilmiştir" diyerek şunları söyledi:

"Sahabiye ve Seyrani kentsel dönüşüm çalışmaları ile 9 bin yeni konutu tüm yaşam alanları ile birlikte Kayseri'ye kazandırıyoruz. Sahabiye 510 bin metrekarelik alanda 5 bin 820 bağımsız bölümden oluşuyor. 3 bin 800'ü konut ile müteşekkildir. Bu gün ilk etabını oluşturan 622 konut ve 55 iş yeri ile 40 bin metrekare yeşil alanı hizmete açıyoruz. Kentsel dönüşümün her alanı şeffaf ve uzlaşmaya uygun şekilde yürütülmüştür.

Seyrani Kentsel dönüşüm projesi 3472 konut ve iş yerini kapsıyor. Bu konutlarda hayatlarını sürdürecek vatandaşlarımıza huzur ve afiyet dolu bir ömür temenni ediyorum.

Türkiye şehircilikte de geri kalmıştır. Özellikle ikinci dünya savaşının ardından Demokrat Parti'nin başlattığı şehirleşme sonrasında köylerden şehre gelen göç iyi yönetilememiştir. Vatandaşlarımız da çareyi şehrin herhangi bir yerine derme çatma da olsa başını sokabileceği gecekondu yapma yoluna gitmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildiğim dönemde önümüzdeki en büyük meselelerden biri gecekondu kuşatmasıydı. İstanbul ve Ankara'da pek çok ilimizde 5 katlı 15 katlı gecekondu inşa edilmişti. Ortada bir plan ve proje olmadığı için yapılan bu binalar deprem sel gibi afetlerde adeta tabuta dönüşüyordu. İstanbul'da attığımız her adımda karşımızdaki sorunun büyüklüğünü gördük.

O dönemde mesafe kat etmekte zorlandık. AK parti iktidarı ile TOKİ'yi yeniden yapılandırarak büyük seferberlik yaptık. 975 bin konutun inşaatına başladık. 19 üniversitemizin külliyesini 1116 okulunu, 194 yurt binasını 267 hastaneyi, bin 745 ticari iş yerini, 241 kamu hizmet binasını 19 stadyumu TOKİ sistemi içinde ülkemize kazandırdık. TOKİ'nin 18 yılda yürüttüğü projelerin sayısı 15 bin 600'ü buluyor. 58 ayrı şehrimizde 1 milyon 400 bin bağımsız bölümü kapsayan projeyi başlatmış durumdayız.

Kentsel dönüşüm için harcadığımız para 14.5 milyar lirayı geçti. İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız. Kayseri'de yürütülen projeyi bu çerçevede örnek ve anlamlı görüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün anısına Mehmet Altun'a günün anısına plaket takdim etti. Cumhurbaşkanı, plaket takdiminin ardından hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. - KAYSERİ

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gecekondu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız' - Son Dakika


Son Dakika

Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları negatif çıktı Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama
Dilek İmamoğlu'ndan eşinin sağlık durumuna ilişkin paylaşım: Durumumuz gayet iyi Dilek İmamoğlu'ndan eşinin sağlık durumuna ilişkin paylaşım: Durumumuz gayet iyi         
00:38
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Birinci dalga bitmedi, 3. ve 4. artış dönemleri gelecek Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Birinci dalga bitmedi, 3. ve 4. artış dönemleri gelecek         
23:24
Evinde cansız bedeni bulunan gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi Evinde cansız bedeni bulunan gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi         
23:03
Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor         
21:43
Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisini geri çağırdı Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisini geri çağırdı         
20:58
17 yaşındaki genç, dut ağacına bağladığı iple kendini astı 17 yaşındaki genç, dut ağacına bağladığı iple kendini astı         
20:25
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı         
15:50
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 01:20:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei