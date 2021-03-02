Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan Hakları Eylem Planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin bir örneğidir" - Son Dakika

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan Hakları Eylem Planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin ve devam edeceğinin bir örneğidir."