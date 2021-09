Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocak ayında, doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. Bu programda yer alacak öğrencileri Aziz Hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında onlarla çalışacak." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, "Madem iklim değişikliği bir gerçektir ve insanlığın geleceğini tehdit etmektedir elbette Türkiye böyle hayati bir meselede öncü rol üstlenecektir." ifadesini kullandı.

Yaşadıkları yerler su altında kalarak yok olacak veya çölleşecek milyonlarca insanın, her geçen yıl bu hakikatle çok daha acı şekilde yüzleşmek zorunda kalacağına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya, iklim değişikliğine bağlı büyük göçlerin arifesinde iken bizim, şu veya bu mülahazasıyla böyle bir sürecin dışında kalmamız düşünülemez. Her konuda olduğu gibi iklim değişikliği hususunda da bizim safımız, yine mazlumların, mağdurların yanı olacaktır. Nasıl sömürgeciliğe, terörizme, her türlü ayrımcılığa karşı tüm gücümüzle mücadele ediyorsak iklim değişikliğinin yol açacağı sonuçlar konusunda da adaletsizliğin, haksızlığın karşısında dimdik duracağız. İlgili kurumlarımız şimdiden, ülkemizin 2053 taahhüdü olan net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda eylem planlarını hazırlamaya başlamıştır. Enerji, sanayi, ulaştırma, bina, tarım, atık, orman ve su alanları başta olmak üzere hayatımızın her boyutunu kuşatan bu eylem planlarını Meclisimizin onayının ardından yürürlüğe koyacağız. Elbette bu öyle kolay bir süreç olmayacaktır ama başaracağımızdan hiç şüphemiz yoktur."

Erdoğan, nice sessiz devrimlerin hayata geçirildiği Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de millete kazandıracaklarını vurgulayarak, "En başından bugüne kadar bu hususta emeği, katkısı, mesaisi olan bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, başmüzakerecimize ve diğer herkese şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan ilgisi giderek güçleniyor"

Önceki hafta sonu MÜSİAD'ın Genel Kurulu'nda, ülkeye takdire şayan hizmetler veren iş dünyasıyla bir araya geldiğini aktaran Erdoğan, geçen hafta da Polatlı'da Şişecam'ın yeni fabrikasının açılışını yaptıklarını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplu sözleşmeleri yapılan kamu işçileriyle, Kırşehir'de Ahi Evran'ın huzurunda esnaf ve sanatkarlarla buluştuklarını anlattı.

Erdoğan, ayrıca geçen hafta, Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret ettiğini, içinde çok sayıda fabrikanın da yer aldığı toplu açılış törenine katıldığını, Türkiye İhracatçılar Meclisinin Genel Kurulu'nda ihracatçıları yakından ilgilendiren pek çok müjdeyi kendileriyle paylaştığını da dile getirdi.

Önceki günkü programında da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te milli teknoloji hamlesinin ürünlerine ve bunları çok daha ileriye taşıma kararlılığındaki gençlerin heyecanına bir kez daha şahitlik ettiklerini belirten Erdoğan, Amerika ziyaretinde ise oradaki Türk iş insanları ve Amerikalı şirketlerin temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bu programlarda gördüğümüz şudur. Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor. İş dünyamızın yatırım iştahı, üretim gücü, ihracat kabiliyeti, istihdam kapasitesi hızla artıyor. Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan ilgisi de giderek güçleniyor." değerlendirmesini yaptı.

"Emeklerimizin karşılığını almaya başladık"

Bu gelişmelerin gerisinde, Türkiye'yi küresel siyasi ve ekonomik sistemin dışına itmeye, eski Türkiye hastalıklarını yeniden hortlatmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakmak için verdikleri mücadelede elde ettikleri başarının da bulunduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın döneminde tüm dünyada adeta kepenkler indirilirken, biz üretimi ve istihdamı sürdürmek için devletimizin imkanlarını seferber ettik. Çoğu art niyetli olan, kimi de iyi niyetli ama sığ bakış açısının ürünü eleştirilere rağmen sanayide çarkların durmaması, ticaretin kesintiye uğramaması için her türlü gayreti gösterdik. Kamu yatırımlarını salgın tedbirlerine riayet ederek kararlılıkla sürdürdük. Yaptığımız açılışlarla, tamamlanan projeleri hizmete sunduk. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte başladığımız şehir ziyaretlerinin hemen hepsinde çok sayıda altyapı ve üst yapı yatırımının resmi açılışlarını gerçekleştirdik. Hamdolsun bu emeklerimizin karşılığını da almaya başladık.

Ülkemizin yıllık ihracatı tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşarak 210 milyar doları geride bıraktı. İstihdamımız düzenli olarak artıyor. Ülkemizde bu yılın ikinci çeyreğinde 15 yaş üstü nüfusun iş gücüne katılma oranı yüzde 51 ve istihdam oranı da yüzde 45 olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 12'ye geriledi."

"Aziz Sancar Burs Programı'nın araştırmacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Erdoğan, Türkiye'nin 132 ülkenin yer aldığı küresel inovasyon endeksinde 10 basamak birden sıçrayarak tarihinin en yüksek konumuna ulaştığını bildirerek, "Bu başarıyla orta üst gelir grubunda dördüncü sırada yer alan Türkiye, inşallah önümüzdeki yıllarda çok daha iyi yerlere gelecektir. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın takibini yaptığı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun hazırladığı eylem planı çerçevesinde yakaladığımız bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, bu başarıların kalıcı olması ve daha ileriye taşınması için Stajyer Araştırmacı Burs Programını (STAR) başlattığını aktaran Erdoğan, bu yıl uygulamaya geçirilen bu program kapsamında 1500 lisans öğrencisinin, kamu destekli Ar-Ge projelerinde bizzat yer aldığını belirtti.

Erdoğan, "Şimdi STAR burs programını 1500 öğrencimiz için daha yeniden açıyoruz. Yine TÜBİTAK tarafından, Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocak ayında, doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. Bu programda yer alacak öğrencileri Aziz Hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında onlarla çalışacak. Aziz Sancar Burs Programı'nın da araştırmacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler başta olmak üzere Türkiye'nin tüm imkanlarını hedeflere ulaştırmak için harekete geçirmenin gayreti içinde olduklarını vurguladı.

"Türkiye'nin ekonomideki gerçek potansiyelini, gücünü, fotoğrafını yansıtmayan haberlere, beyanlara kimsenin itibar etmediğini zaten biliyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyüyen, gelişen, kalkınan, güçlenen Türkiye'den rahatsız olanlar, içerideki şeamet tellallarını da kullanarak iş dünyasının ve halkımızın moralini bozmaya çalışıyor. Ülkenin ve milletin felaketinden kendine siyasi ikbal devşirme peşinde olanları içinde bulundukları yalan ve iftira bataklığına mahkum ediyoruz. Biz bakanlıklarımızla, kurumlarımızla, Meclisimizle, Cumhur İttifakı ile büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda durmadan, duraksamadan, dinlenmeden mücadele etmeyi sürdürüyoruz. İnşallah 2023 hedeflerimize de ulaşarak ülkemizi küresel rekabet liginin en üstüne çıkarmış ve artık gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye emanet edebilir hale geleceğiz.

Gelişen ve büyüyen Türkiye gerçeğini görmek için şöyle durup etrafa bir bakmak, dünyada olup bitenleri takip etmek, oralardaki insanların hangi sıkıntılarla yaşadıklarını görmek dahi yeterlidir. Biz kimseye illa dükkanı kapatıp buraya gelin demiyoruz ama herkesten biraz vicdanlı, insaflı, hakka ve hakkaniyete uygun davranışlar, sözler, tutumlar, beklemenin de hakkımız olduğuna inanıyoruz."

