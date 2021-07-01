Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddet) Gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Yeni eylem planımızla mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz."
Kaynak: AA
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