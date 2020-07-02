Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Katar'a geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Katar Savunma Bakanı tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.



Erdoğan'a Katar ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor. - DOHA