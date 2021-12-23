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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 80 bin lira manevi tazminat kazandı - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 80 bin lira manevi tazminat kazandı

23.12.2021 13:30
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 80 bin lira manevi tazminat kazandı

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 80 bin manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 80 bin manevi tazminat kazandı.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan katıldı.

Duruşmada beyanı sorulan Aydın, davalının partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan birtakım ithamlarda bulunduğunu, davalının ifadelerinin müvekkilinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik tahkir edici nitelikte olduğunu bildirdi.

Davalı tarafın sözlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını dile getiren Aydın, davanın kabulünü istedi.

Davaya konu konuşmanın TBMM'de yapıldığını belirten Aydın, "Grup toplantısında yapılan konuşmalar yasama sorumsuzluğu kapsamında olduğu için müvekkilim cezai olarak herhangi bir talepte bulunamamaktadır. Yani başvuracağı tek yol eldeki manevi tazminat dosyasıdır. Bu nedenle manevi tazminat talebimizin tümden kabulünü istiyoruz." diye konuştu.

Davalı vekili Kadri Gökhan Sultan ise müvekkilinin davacıya hakaret etmek, ona iftira atmak ya da kişilik haklarına saldırıda bulunmak kastıyla bu sözleri söylemediğini belirtti.

AİHM'in benzer olaylarda verdiği emsal kararları dosyaya sunduklarını bildiren Sultan, davacının tazminat talebini de yüksek bulduklarını ifade ederek davanın reddini istedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul edip, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 80 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.

Erdoğan, 26 Ocak 2021'de partisinin TBMM grup toplantısındaki ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 80 bin lira manevi tazminat kazandı - Son Dakika


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