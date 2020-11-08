Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinden Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak evinin yakınındaki helikopter pistine geldi. Erdoğan helikoptere binerek partisinin Kocaeli programlarına katılmak üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak uğurladı.
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- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ne gitti - Son Dakika