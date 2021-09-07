Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhurbaşkanı Tshilombo'yu resmi törenle karşıladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo'yu resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Tshilombo için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde tören alanına gelen Tshilombo'yu Külliye girişinde karşıladı. Cumhurbaşkanlarının yerlerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı Tshilombo, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladıktan sonra iki ülkenin heyetleri cumhurbaşkanlarına takdim edildi. Erdoğan ve Tshilombo, Külliye merdivenlerinde gazetecilere poz verdikten sonra resmi karşılama töreni sona erdi.

Karşılamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. - ANKARA