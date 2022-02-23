Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretleri - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretleri

23.02.2022 00:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal'e gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal'e gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeye yaptığı ziyaretlerden görüntülerin de yer aldığı sosyal medya paylaşımında, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize dönüyoruz. Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretleri

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Senegal, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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