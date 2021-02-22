Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (5) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (5)

22.02.2021 14:51

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üretimin durduğu, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üretimin durduğu, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, partisinin Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde, doğal gazın ulaşmadığı şehrin kalmadığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e, 10'a katlayan yatırımların hiçbirisinde muhalefetten destek görmediklerini ve teşekkür almadıklarını dile getiren Erdoğan, "Aka kara, karaya ak demek dışında bir düşüncesi, fikri, projesi, feraseti, mesaisi olmayanların şu anda bulunduğumuz İzmir'i nasıl sersefil bıraktıklarını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Havalimanından kent merkezine gelişi sırasında İzmir'in Karabağlar ilçesinin durumunu gördüğünü belirten Erdoğan, buradaki yapılanmanın İzmir'e yakışmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz ne işe yarıyorsunuz, ne iş yaparsınız? Bu gecekonduları, bu kaçak yapıları niçin ele alıp da düzenlemiyorsunuz? Eliniz bir de oralara değsin. Yapmazlar, yapamazlar. Çünkü bunlar bizim gibi dertli değil, biz dertliyiz, dertli. Türkiye'nin en güzel şehri belediye hizmetlerinde ilk 10'a bile giremiyorsa durup bir düşünmek gerekir. Hükümet kendi sorumluluğundaki tüm temel hizmet altyapılarını en güzel şekilde yaptığı halde belediye sorumluluk alanındaki hususlarda manzara birden tersine dönüyorsa durup bir düşünmek lazım."

Başka kentlerde birkaç ayda tamamlanan altyapı çalışmalarının İzmir'de yıllarca sürmesinin sebebinin kaynak, araç ya da başka bir şey olmadığını aktaran Erdoğan, "Tek sebep, kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden zihniyettir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, İzmir'de yaşanan sel felaketini hatırlatarak, "Bir hanımefendi Bay Kemal'e ne diyor? '35 yıldır burayı siz yönetiyorsunuz, 35 yıldır İzmir'i siz yönettiğiniz halde bu altyapı niçin yapılmadı, yapılmıyor?' diye soruyor. Doğru, çünkü esnafın hepsinin dükkanlarını sular bastı. Aynı şeyi depremde yaşamadık mı, yaşadık. İnşallah 6 ay sonradan itibaren teslimata başlıyoruz, yıl sonuna kadar deprem konutlarımızı bitireceğiz. Bu söz, Bay Kemal sözü değildir." diye konuştu.

Şehrine ve millete hizmet etmek yerine kaynak ve zaman önceliğini asli vazifesi olmayan işlere ayıranların, İzmir'e yazık ettiğini söyleyen Erdoğan, geçen yıl yaşanan depremin ardından gerekli tespitlerin yapılmasıyla 5 bin konut inşası için kolları sıvadıklarını aktardı.

Konutların yapılacağı yerlerin belirlendiğini, hazırlıkların tamamlandığını anlatan Erdoğan, yıl başından önce inşaatlara başlandığını hatırlattı.

"Dert yoksa iş de yok"

Erdoğan, "Şayet bu konutları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız değil de buradaki mahalli idare yapacak olsaydı şu anda bırakın temeli ve hatta projeyi, henüz tespitler bile bitirilememişti. Yapamazlar, dertli olacaksın, dertli. Dert yoksa iş de yok. Daha açık söyleyecek olursak içerideki rant kavgasından yatırımın kendisine sıra gelmezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı durumun Hakkari'de de söz konusu olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Devletin şehrimize hizmet verilsin diye gönderdiği kaynağı terör örgütüne peşkeş çekerek Hakkarili kardeşlerimi mağdur edenlere göz mü yumacaktık? ' Kayyum, kayyum' diye ortalığı inletenlerin bir günden bir güne bu çarpıklığa karşı tek laf ettiklerini duydunuz mu, duyamazsınız. Çünkü bunların işi milletimizin hakkını, hukukunu, menfaatini savunmak değil, kendi karanlık günlerine malzeme üretmektir. Üretimin durduğu, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı bu yerlere biz bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz. PKK'lı teröristlerin hakkını savunmak için dünyayı ayağa kaldırmayı bilirler. FETÖ'cülere destek vermek için yollara dökülmeyi de bilirler. Ankara'dan İstanbul'a teröristlerle yürümeyi de bilir bu Bay Kemal. Türkiye düşmanlarının verdikleri her malzemenin üzerine atlamayı da iyi bilirler. İş ülkenin ve milletin hakkını savunmaya geldiğinde 'Bizim işimiz karşı çıkmak' aynen bunu söylüyor. 'Bizim işimiz karşı çıkmak, asla iyiye iyi demeyiz' beyanıyla birden muhalefet oldukları akıllarına gelir."

Dünyanın her yerinde, terör, uluslararası ilişkiler, sağlık krizleri gibi milli konularda siyasetin, iktidarıyla, muhalefetiyle tek yürek, tek bilek olarak hareket ettiğinin altını çizen Erdoğan, muhalefetin her halde ve şart altında kendi ülkesinin, halkının çıkarlarına saldırdığı görüntüye Türkiye'den başka yerde rastlanamayacağını dile getirdi.

Erdoğan, 2023'ün yeni müjdelerin yanı sıra köhne muhalefet anlayışının da tasfiye edildiği yıl olacağını belirtti.

"Her yerde Türkiye'yi zirveye çıkartalım"

Bunun için 84 milyonun her birini tarihi bir görevin beklediğini ifade eden Erdoğan, "Yeni anayasamızla, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimizle, bölgesel ve küresel güç merkezi olma iddiamızla, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına hep birlikte dört elle sarılalım. Gelin denizlerden uzaya kadar ülkelerin rekabet içerisinde olduğu her yerde Türkiye'yi zirveye çıkartalım." çağrısında bulundu.

Erdoğan, Türkiye'yi güçlü, milleti müreffeh yapma hedefini hayata geçirene kadar durmayacaklarını vurguladı.

İzmir'de yapılacak yatırımların temel atma törenine ve göç konferansına katılacağını anımsatan Erdoğan, İzmir'in göçün ne demek olduğunu, hangi acılara sebebiyet verdiğini, hangi yeni ufukların açılışına vesile teşkil ettiğini iyi bildiğini kaydetti.

Bir asır önce İzmir'in yaşadıklarını son 7-8 yıldır bölgede milyonlarca insanın tecrübe ettiğini belirten Erdoğan, konferansın göç konusunun sağlıklı tartışılması bakımından önemli olduğuna işaret etti.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları'nın 15 Mart'ta yapılacak 6. Olağan Büyük Kongresi'nde başkanlığa İzmir AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadri İnan'ı aday gösterdiklerini bildirdi.

Notlar

Kongreye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve partililer katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasını yaptığı platformun karşısında "Aşk biterse yorulur insan, yorulmayacağız toprağa kadar." yazılı pankart yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaya başladığı sırada ise "Gençlik yeni anayasa istiyor" yazılı döviz açıldı.

Kongrenin yapıldığı salonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanların fotoğrafları da yer aldı.

(Bitti)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (5)

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türk Bayrağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (5) - Son Dakika


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