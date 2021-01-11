Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüs aşısının başlayacağı tarihi açıkladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Böylece belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma inşallah bu aşı kampanyamız başlamış olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Barajlarda yaşanan su sıkıntısına değinen Erdoğan, halihazırda barajların bir kısmının neredeyse tamamen boşaldığını, diğerlerinde de su seviyesinin çok düştüğü bir dönemden geçildiğini kaydetti. 100 yılda bir görülecek böylesine büyük bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir alınması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetinde olunduğunu aktardı. Türkiye'de suyun 3'te 2'sinden fazlasının tarımda kullanıldığını hatırlatan Erdoğan, "Bunun için baraj ve gölet depolama alanlarının yanı sıra sulama tesislerinin inşasına hız veriyoruz. Yer altı barajlarına da başlamış vaziyetteyiz. Geçtiğimiz 10 yılda 600 baraj, 590 hidroelektrik santrali, 262 içme suyu tesisi inşa edildi. Bu yıl içinde depolama alanlarımızın hacmini 180 milyar metreküpe, sulanan alanların büyüklüğünü 6,9 milyar hektara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"İÇME SUYU YATIRIMLARINI SÜRATLENDİRECEĞİZ"

İçme suyu yatırımlarının hızlandırılacağını bildiren Erdoğan, toplam içme suyu kapasitesinin 4, 8 milyar metreküpe ulaştırılacağını söyledi. Sulama yatırımlarının hızla tamamlanabilmesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesinin yaklaşık 2 buçuk kat artırıldığını belirten Erdoğan, "Böylece mevcut su kaynaklarımızın hem tarımsal üretimde hem içme suyu hizmetlerinde en verimli şekilde kullanılmasını temin edeceğiz. Mevcut kaynakları en iyi kullanmanın asıl yolu tasarruftan geçiyor. Açık sistemlerden kapalı sistemlere, vahşi sulamadan basınçlı sulamaya geçişe öncelik vererek su kayıplarını azaltacağız. İçme suyunda da önemli bir tasarruf potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Doğru yöntemler ve bilinçli tüketimle sulamada yüzde 50'ye yakın tasarruf elde edebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Enerjinin sürdürülebilir kalkınmanın temel alt yapısı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Şayet enerji arzında hedeflerimize uygun bir seviyeye ulaşamazsak diğer atılımlarımızın başarıya ulaşma şansı kalmıyor. Bunun için bir yandan yeni yatırımları devreye alırken, diğer yandan verimliliği artırmanın gayretindeyiz. Geçtiğimiz 18 yılda yaptığımız yatırımlarla ülkemizin enerjide toplam kurulu gücünü 32 bin megavattan 96 bin megavata çıkardık. En büyük atılımı da 19 bin megavattan 56 bin megavata çıkardığımız yerli ve yenilebilir kaynaklara dayalı enerji üretiminde yaptık. Bunu bu hükümet yaptı. Sadece geçtiğimiz yıl devreye alınan kurulu güç yüzde 98'i yenilebilir kaynaklardan olmak üzere 4 bin 900 megavattır. Karadeniz'de bulduğumuz rezerv enerjide dışa bağımlılığımızın en önemli kalemi olan doğalgazda önümüzde yeni bir dönem açtı. Enerji verimliliğini artırarak geleceğimize daha güvenle bakmak istiyoruz. Bunun için 2 yıl önce başlattığımız Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 24 milyar ton petrole eşdeğer bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

2023'e kadar enerji tüketiminde yüzde 14'lük tasarruf oranına ulaşmayı planladıklarını ifade eden Erdoğan, "Geçtiğimiz 2 yıldaki uygulamalarımızla 1 milyar dolara yakın tasarruf seviyesini yakaladık. Bu konuda özellikle kamu binalarında ve sanayide gerçekten önemli neticeler aldık. İnşallah 2033 yılına kadar enerjide tasarruf ettiğimiz rakamı 30 milyar doların üzerine çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ALTIN ÜRETİMİNİ 100 TONA YÜKSELTMEKTİR"

Ülkenin kaynaklarının her alanda en üst düzeyde harekete geçirilmesi için çalışıldığını ifade eden Erdoğan, bunlardan birinin altın üretimi olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl altın üretimimiz 42 ton ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu üretimin ekonomimize katkısı 2,4 milyar dolardır. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir" diye konuştu.

ERDOĞAN VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Bugün gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddelerinden birinin korona virüs tedbirleri olduğunu anlatan Erdoğan, alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızının gözle görülür bir şekilde gerilediğini, azalan vaka ve ağır hasta sayısına paralel şekilde salgının sağlık sistemi üzerindeki yükünün önemli ölçüde hafiflediğini söyledi. Bu kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyonun hep birlikte gayret göstermesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, "Salgın tedbirlerinin faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır" şeklinde konuştu.

"AŞI KAMPANYAMIZ PERŞEMBE YA DA CUMA BAŞLAMIŞ OLACAK"

Gelinen aşamada salgınla mücadelenin önemli bir ayağını aşı çalışmalarının oluşturduğunu bildiren Erdoğan, Türkiye'nin dünyadaki tüm aşı geliştirme çalışmalarını yakından takip ettiğini, uygulama aşamasına gelen ürünle ilgilendiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halihazırda Çin menşeili bir aşıyı ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi. Alman menşeili bir aşıyla ilgili anlaşmamızı yaptık ama görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı henüz karşılıklı olarak vermiş değiliz. Rus ve İngiliz menşeili aşılarla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ülkemize gelen aşıların kullanıma sunulabilmesi için gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. Perşembe veya cuma olur diyor bakanımız. Böylece belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma inşallah bu aşı kampanyamız başlamış olacak. En önemlisi kendi aşımızı geliştirme çalışmalarıdır. Çok sayıda üniversitemiz, kuruluşumuz ve firmamız bu amaçla yoğun bir gayret içindedir. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasite yürümeye devam edeceğiz" dedi.

(Hülya Keklik - Derya Yetim/İHA)